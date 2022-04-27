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«Это случилось?»: Макеева в просторном платье спровоцировала слухи о долгожданной беременности

Актриса вышла в свет с мужем, пасынком и его подругой.

«Это случилось?»: Макеева в просторном платье спровоцировала слухи о долгожданной беременности
Анастасия Макеева. Фото: соцсети

Буквально через месяц Анастасия Макеева и Роман Мальков отметят первую годовщину семейной жизни. Накануне семья побывала на премьер мультфильма «Суворов. Великое путешествие» в компании сына Романа 17-летнего Андрея и его подруги Ульяны.

Анастасия Макеева и Роман Мальков
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: соцсети

На премьере звезда театра появилась в просторном платье в пол небесно-голубого оттенка, чем спровоцировала слухи о беременности.

Анастасия Макеева с мужем и пасынком
Анастасия Макеева, Роман Мальков, Андрей Мальков и Ульяна. Фото: соцсети

«О, это случилось? Беременна? Кажется, можно поздравлять. Такое чувство, что вы беременны, Настя», — писали пользователи Сети.

Напомним, в конце прошлого года Анастасия Макеева отметила свое 40-летие и взяла фамилию мужа.

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