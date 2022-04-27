«Это случилось?»: Макеева в просторном платье спровоцировала слухи о долгожданной беременности

Актриса вышла в свет с мужем, пасынком и его подругой.

Буквально через месяц Анастасия Макеева и Роман Мальков отметят первую годовщину семейной жизни. Накануне семья побывала на премьер мультфильма «Суворов. Великое путешествие» в компании сына Романа 17-летнего Андрея и его подруги Ульяны.

На премьере звезда театра появилась в просторном платье в пол небесно-голубого оттенка, чем спровоцировала слухи о беременности.

«О, это случилось? Беременна? Кажется, можно поздравлять. Такое чувство, что вы беременны, Настя», — писали пользователи Сети.

Напомним, в конце прошлого года Анастасия Макеева отметила свое 40-летие и взяла фамилию мужа.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.