«Это случилось?»: Макеева в просторном платье спровоцировала слухи о долгожданной беременности

Буквально через месяц Анастасия Макеева и Роман Мальков отметят первую годовщину семейной жизни. Накануне семья побывала на премьер мультфильма «Суворов. Великое путешествие» в компании сына Романа 17-летнего Андрея и его подруги Ульяны.
На премьере звезда театра появилась в просторном платье в пол небесно-голубого оттенка, чем спровоцировала слухи о беременности.
«О, это случилось? Беременна? Кажется, можно поздравлять. Такое чувство, что вы беременны, Настя», — писали пользователи Сети.
Напомним, в конце прошлого года Анастасия Макеева отметила свое 40-летие и взяла фамилию мужа.
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