Оценили талант: Пугачеву в Израиле пригласили на преподавательскую работу

Но нужно ли это Алле Борисовне – вопрос.

Алла Пугачева и Максим Галкин улетели в Израиль в числе первых звездных эшелонов после начала известных событий. Комик объяснил свой отлет невозможностью зарабатывать в России. Дескать, рекламные контракты сорвались, стали повально срываться его концерты.

Поэтому артист улетел в отпуск, о котором он давно мечтал. Ну а когда появилась возможность заработать на чужбине, он тоже отказываться не стал.

В результате спрос на концерты Галкина, по его словам, превзошел все ожидания. Ему дважды пришлось организовывать дополнительные концерты. Теперь выступления мужа Примадонны будут идти с мая по середину июня.

Как сообщает сайт dni.ru про Аллу Пугачеву тоже услышали в Израиле и якобы пригласили к участию в местном шоу. Также местные богачи оценили ее педагогический и музыкальный талант и попросили провести несколько уроков. Но согласится ли народная артистка на это?

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