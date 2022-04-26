Санторини, романтика, красивое платье: Летучая поделилась кадрами своей тайной свадьбы

Елена Летучая не любит афишировать снимки с бракосочетания.

Шесть лет ведущая Елена Летучая состоит в законном браке с адвокатом Юрием Анашенковым. До того, как юрист повел свою знаменитую возлюбленную под венец прошло полтора года – срок небольшой по сегодняшним меркам.

Свадьбу влюбленные отметили в Греции, на живописном острове Санторини. Летучая и Анашенков специально улетели в такую даль, чтобы церемония прошла тайно от папарацци.

Невеста была облачена в платье по фигуре с юбкой-рыбой в пол и открытой спиной. От фаты Елена Летучая отказалась, сделав лаконичную укладку.

В честь дня рождения своего мужа звезда решила поделиться редким свадебным кадром со своими подписчиками в соцсетях.

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