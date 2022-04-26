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Расплата за добро: «Электроника» и «Сыроежкина» внесли в черные списки на Украине

Братья Торсуевы привезли в Донбасс гуманитарную помощь.

Расплата за добро: «Электроника» и «Сыроежкина» внесли в черные списки на Украине
Братья Торсуевы в фильме "Приключения Электроника". Стоп-кадр: режиссер Константин Бромберг/ 1980/ СССР

Братьев Торсуевых жители постсоветского пространства хорошо знают по эпохальному фильму «Приключения Электроника», который до сих пор с удовольствием смотрят дети.

Близнецы сыграли там Сыроежкина и его двойника-робота Электроника. Оказалось, что они теперь под запретом на Украине, которую они искренне любят.

Братья Торсуевы. Фото: Андрей Копалов/ КП

Владимир Торсуев рассказал КП-Новосибирск, что в 2014 году они привезли в Донбасс гуманитарную помощь, провели творческие встречи. В общем, ничего особенного – обычная работа артистов и поступок неравнодушных людей. Однако после этого они оказались в черных списках, въезжать на Украину теперь им нельзя.

«Украина для меня — не пустой звук: мои родители с Украины, моя жена родом оттуда», — процитировал Владимира Торсуева сайт КП.

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