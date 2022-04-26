«Зачем грязь разводить?»: Лена Бушина из «Дома-2» вмешалась в развод Тиграна и Юлии Салибековых

Бывшая участница «Дома-2» Лена Бушина по просьбе подписчиков прокомментировала развод Тиграна и Юлии Салибековых.

Она призвала бывших супругов перестать лить грязь друг на друга, чтобы сохранить здоровой психику своих троих сыновей.

«То, как люди разводятся, это огромный показатель их отношений и нормального человеческого облика, а уж если есть совместные дети, так и подавно. Решили разойтись по тем или иным причинам, зачем грязь разводить? Ведь что-то было и хорошее. Дети не должны видеть злобу, ненависть мамы и папы. Мне очень жаль, когда так! Уважаю тех, кто может благородно расходиться или воздержаться от прилюдных обсуждений, даже если есть, что сказать», — поделилась своим мнением Елена Бушина.

Напомним, накануне на «Дом-2» вернулся Тигран Салибеков. На Лобном он жалуется на жену Юлию, которая решила с ним развестись, несмотря на наличие трех детей.

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