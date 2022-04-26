Татьяна Буланова сделала заявление об отъезде из России

Певица Татьяна Буланова прокомментировала отъезд некоторых коллег по цеху из России. По ее словам, это проблемы тех людей, которые сбежали из страны.

«Могу ответить за себя — уезжать никуда не собираюсь, да и некуда. Я никогда не скажу, что мне стыдно жить в России. А если кто-то решил сменить место обитания — это их проблемы и их решения», — заявила звезда в интервью VM.RU.

Кроме того, артистка добавила, что западные санкции сплотили россиян.

«Я чувствую, что патриотизм сейчас на подъеме, – отметила артистка.

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