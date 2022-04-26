«Lady Dior – моя любимая модель»: Горбань похвасталась коллекцией дорогих сумок

Мария Горбань сказала, что у нее слишком много аксессуаров, чтобы демонстрировать их все.

Маша Горбань похвасталась коллекцией сумок Dior по просьбе своих почитателей в Telegram. Фолловеры правда просили показать все аксессуары, но актриса сказала, что их слишком много, поэтому выбрала один бренд.

«Lady Dior – моя любимая модель, очень удобная и стильная», — заметила Мария Горбань.

Артистка представила публике несколько сумок очень похожих друг на друга.

Ранее свою коллекцию брендовых сумок показала Ксения Бородина. Она призналась, что многие из них годами стоят на полках – руки не доходят.

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