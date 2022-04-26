«Эта женщина — огонь»: Алена Рапунцель подловила маму-пампушку, плескающуюся в бассейне

Бывшие участники «Дома-2» Алена Рапунцель и Илья Семин устроили небольшие каникулы для своей семьи.

В полном составе, включая недавно родившегося сына и маму Алены Татьяну Григорьевскую, они провели пару дней в загородном клубе.

Алена Рапунцель от отдыха и возможности перезагрузиться пришла в полный восторг. В телеграм-канале она поделилась видео, на котором запечатлела, как она с мужем, сыном Богданом и мамой принимает водные процедуры в открытом бассейне.

«Детки были в восторге, мы быстро подхватили эту волну и в итоге устроили настоящую семейную вечеринку прямо в бассейне. Тот самый момент, когда три поколения на одной волне. А если без шуток, то на самом деле я только сейчас в полной мере понимаю, как же это круто, когда семья большая, когда весело всем вместе и когда с нами отжигает даже мама», — поделилась Алена Рапунцель.

В кадре она показала, как располневшая Татьяна Григорьевская без стеснения демонстрирует свое крупное тело.

«Ну скажите же, что эта женщина – огонь?!» — восхитилась мамой Алена Рапунцель.

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