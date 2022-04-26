«Все мои образы придумывает!»: Клава Кока показала красавицу-сестру, которая работает у нее стилистом

Клава Кока показала свою очаровательную сестру Ладу, которая оказалась длинноволосой брюнеткой с миловидной внешностью. В своих интервью она не раз говорила, что наняла ее на работу стилистом. И вот наконец в день ее именин решила показать публике.

«Моя кровинушка, мой фэшн-стилист, моя придумщица, хохотушка и просто моя душа. Люблю тебя, детка! Кстати, все мои образы с 14 лет придумывает она!» — написала Клава Кока в своем телеграме.

Отметим, что модные эксперты Teleprogramma.pro не раз хвалили Клаву Коку за актуальность и неординарность ее стиля.

«Клава Кока – это с ног до головы история про тренд!» — сказал, к примеру, про артистку модельер Наз Маер.

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