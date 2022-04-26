«Ведущие прямо с Лобного звонят»: Юля Салибекова пожаловалась на мужа, вернувшегося на «Дом-2»

Экс-участница реалити-шоу Юлия Салибекова заявила, что Тигран пришел на проект, чтобы оболгать ее.

Тигран Салибеков, с которым сейчас находится в состоянии развода Юлия Салибекова, сделал финт ушами.

Отец троих сыновей вернулся на «Дом-2» и стал участником обновленного реалити-шоу. Чем демарш Тиграна Салибекова обернулся для Юлии Салибековой, она сама рассказала в микроблоге.

Юля обвинила Тиграна во лжи и дала понять, что ей не очень-то хочется оправдываться.

«Мало мне забот с тремя детьми, судов, развода, своих дел. Услужил новый участник «Дома-2». Он сидит там врет, ведущие прямо с Лобного звонят, чтобы разобраться в информации и услышать вторую сторону. Еще тут я должна «держать ответ». Нет, я не жертва, но «выгребать» это все тяжело», — написала в микроблоге Юлия Салибекова.

Как рассказывала кастинг-менеджер «Дома-2» Надя Ермакова, Тигран Салибеков пришел на проект начать новую жизнь, но и Юлю он все еще любит.

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