Отдых в Грузии: Топурия в джинсах с высокой посадкой и кардигане цвета сочной травы предстала в горах

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Она прославилась, когда стала солисткой группы «А’Студио». Певица славится своим вокалом, а также уникальным стилем. Она часто демонстрирует яркие образы.

На сцене она чаще всего предстает в вечерних платьях. В обычно жизни артистка носит практичные, но актуальные луки. Недавно она отдохнула в Дубае с детьми. Там звезда носила мини-юбки и легкие платья.

Но недавно Кети делилась снимками из Москвы. Однако она не задержалась в столице. Певица уехала на свою родину в Грузию. Там она любит лакомиться местными блюдами.

В прошлом году там артистка отметила день рождения дочки Оливии и впервые привезла сына Адама. А вот 25 апреля Топурия поделилась снимком из дома, который расположен в горах. Она предстала в модных джинсах с высокой посадкой и топе Celine. Топурия дополнила лук кардиган цвета сочной травы.

Артистка подчеркнула свой плоский живот. Она покрасовалась с чашкой кофе на балконе дома. Поклонники восхитились тем, как выглядит Кети. Многие осыпали ее комплиментами.

«Ммм…„летом“ пахнет», «Естественная красота!», «Какой красивый вид», «Какое же шикарное у вас тело. Богиня», «Какая фигурка», «Вы очень красивая, а ваши наряды просто смак», «До чего вы роскошная», «Хочется ваш гардероб купить», «Животик идеальный», «Цвета просто шик», — прокомментировали пост подписчики.

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