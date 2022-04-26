В Госдуме предложили лишить Чулпан Хаматову звания народной артистки России

Актриса все равно говорит на каждом углу, что оно ей не нужно.

Чулпан Хаматова сбежала из России в Латвию в начале марта из-за сложной мировой ситуации. Актриса заявила, что ей не нужно звание народной артистки, так как якобы его дали против ее воли.

Артистку быстро уличили во лжи. Дело в том, чтобы получить эту награду — необходимо собрать документы и подать их в соответствующие органы. Эту процедуру проходят все артисты и Хаматова, в том числе. Но Чулпан это выставила в другом свете.

В Госдуме отреагировали на лживые высказывания Хаматовой. Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев предложил отобрать у актрисы звание народной артистки, раз оно ей не нужно.

«Печально, что наши деятели, когда родина дает им реализовывать свои таланты, с большой радостью приобретают на заработанные от нашего государства деньги зарубежную недвижимость и все, что угодно. К сожалению, отдельные культурные деятели выбирают материальные ценности, — заявил политик «Говорит Москва».

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.