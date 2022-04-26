Словно гномик: Костенко в джинсовом комбинезоне покрасовалась с сыном Тарасова на руках

Анастасия Костенко является женой Дмитрий Тарасова. Она не скрывает, что первое время часто сталкивалась с критикой. Футболист женился на ней спустя год после того, как развелся с Ольгой Бузовой.

Многие поклонники телеведущей называли избранницу футболиста разлучницей. Однако она вскоре подарила спортсмену детей. Теперь у них растут дочки Ева и Милана, а в прошлом году родился долгожданный сын Алексей.

Примечательно, что Костенко большую часть времени проводит дома. Тарасов брал паузу в карьере, чтобы ей помочь, но теперь снова ездит на тренировки. В соцсетях жена спортсмена хвастается семейной идиллией.

Она любит наряжать дочек в одинаковые наряды. А на этот раз Анастасия собралась на прогулку. Она облачилась в джинсовой комбинезон с юбкой. На руках молодая мама держала наследника, облаченного в комбинезон из трикотажа голубого цвета и шапочку.

Поклонники восхитились маленьким стилягой. Получила комплименты и жена Тарасова, которая успела прийти в форму после родов. «Ну что за красавица», «Какой прелестный малыш», «Выглядите чудесно», «Как мне нравится этот современный костюмчик», Вы прям настоящая мама! Такие комбезы только они и носят«, «Настя, чудесный малыш», «Леша перещеголял мамку», — прокомментировали кадры подписчики.

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