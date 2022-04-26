Дерзкая и красивая: Гузеева показала дочь от Бухарова с кольцом в носу

Лариса Гузеева не раз подчеркивала, что ее дочь Ольга Бухарова — девушка с характером. Как и она сама.

Актриса безоговорочно любит и понимает свою наследницу, видя в ней свое отражение. По словам звезды, она тоже в юности хотела дерзить и самовыражаться.

Поэтому, когда у Ольги появился в носу пирсинг в виде кольца, Лариса Гузеева возражать не стала. Напротив, с гордостью показала наследницу публике.

Напомним, Ольга родилась в третьем браке ведущей шоу «Давай поженимся!» на Первом канале с ресторатором Игорем Бухаровым. Они были знакомы с юности, а поженились только в 1999 году.

Также звезда поставила на ноги сына Георгия от грузинского актера Кахи Толордава.

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