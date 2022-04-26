«Я все равно что изменила»: Надя Ермакова показала видео, из-за которого расстроилась ее свадьба с Даниэлем Чистовым

Участница «Дома-2» Надежда Ермакова в телеграм-канале поделилась видео, которое стало причиной ее разрыва с женихом Даниэлем Чистовым.

В ролике запечатлен фрагмент горячей вечеринки, на которой Надя Ермакова развлекалась в компании своей подруги Яны Захаровой и полуголых парней.

Даниэль счел такое поведение своей невесты недостойным и объявил ей, что не готов быть с ней вместе.

«Вот то самое злополучное видео, из-за которого все накрылось. Я все равно что изменила, и свадьбу Даниэль не хочет. Вот такой финал…» — написала Надя Ермакова.

Подписчики Надежды заявили, что молодой человек неправ и просто ревнует. То, что произошло на «Поляне», вполне можно считать репетицией девичника и расставаться из-за этого точно не стоит.

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