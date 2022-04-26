«Я требую опровержения»: Эммануил Виторган обрушился на Никиту Михалкова из-за сюжета в программе «Бесогон»

Известный артист Эммануил Виторган отреагировал на слухи о своем отъезде из России, заявив, что находится в Москве.

Известный артист Эммануил Виторган записал видеообращение, которым опроверг свой отъезд из России на фоне происходящих в мире событий.

Он заявил, что уезжал отдыхать в Юрмалу вместе с женой Ириной Млодик и дочками Этель и Кларой лишь на время.

Сейчас вся семья находится в Москве, куда вернулась, преодолевая трудности, поскольку воздушное сообщение между Латвией и Россией закрыто.

«Нам пришлось возвращаться в Россию, пересекая границы на автомобиле и пешком, между прочим с маленькими детьми, неся в руках тяжелые чемоданы», — рассказал в микроблоге Эммануил Виторган.

Артиста, по его признанию, возмутил сюжет в программе «Бесогон» режиссера Никиты Михалкова. Информацию, которая прозвучала в ней, Эммануил Виторган назвал лживой.

«Редакторы программы «Бесогон» дали в эфир непроверенную и недостоверную информацию, чем спровоцировали волну вопросов и негатива в адрес моей семьи и меня.

Я требую опровержения ложной информации, показанной в эфире программы «Бесогон» о моем отъезде, якобы связанным с началом спецоперации! Хочу вам сказать, что я всю жизнь живу в России и продолжаю здесь жить», — заключил Эммануил Виторган.

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