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Дилара призналась, что Моргенштерн за границей никому не нужен

Девушка рассказала, что все проблемы у них начались сразу после переезда из России.

Дилара призналась, что Моргенштерн за границей никому не нужен
Моргенштерн. Фото: Global Look Press

Уже бывшая жена Моргенштерна Дилара Зинатуллина — активный пользователь соцсетей. Девушка каждый день общается со своими подписчиками и отвечает на их вопросы.

Конечно, большинство фанатов интересуют причины расставания пары. Дилара в этом вопросе откровенна, не ходит вокруг, да около. По ее словам, проблемы в их семье начались после переезда из России в Дубай.

«Переехали — нет концертов, треки перестали в чартах так долго держаться… И все! У человека будто жизнь кончилась. Просто все, что у него есть, кроме этих сраных концертов, он рушит. Мол, сгорел сарай — гори и хата. Это про него сейчас. Реально все рушит, меня тоже», — призналась Дилара.

Сейчас Моргенштерн и Дилара живут в Дубае, но в разных квартирах. Музыкант подарил возлюбленной салон красоты в Москве, которым она занимается дистанционно.

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