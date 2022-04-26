«Много времени провожу с Левой»: Арзамасова в свитере оверсайз предстала в детской комнате

Лиза Арзамасова является известной актрисой. В свое время она снялась в сериале «Папины дочки». Роль Галины Сергеевны прославила ее на всю страну. Потом она стала играть в театре и снялась еще в десятках разных кинолент, включая фильм «Любовь в большом городе».

Примечательно, что артистка долгое время скрывала личную жизнь. Но теперь она счастлива в браке с Ильей Авербухом. У них растет сын Лев, которому нет и года.

Обычно Лиза во всем помогает супругу. Недавно на ледовом шоу она не только сопровождала его, но и помогала с музыкой за кулисами. А когда актриса проводит время дома, то часто вместе с наследником наблюдает за мужем, если его показывают по телевизору.

На этот раз Арзамасова покрасовалась в джоггерах и нежно-голубом свитере оврсайз. Она показала, как обустроила себе место для отдыха в детской. На диванчике артистка поместила тонкий матрас.

«Топпер бренда теперь есть в нашей детской: я много времени провожу с Левой, поэтому оборудовала себе полноценное место для отдыха на диване с помощью него. И стало удобно!» — рассказала звезда.

Поклонники отметили, что в домашней актриса выглядит милой. Многие также восхитились дизайном комнаты. «Классно», «Какие у вас цвета стен и мебели! Красота», «Лиза, ты такая хорошенькая», «Домашняя одежда вас особенно красит», «Крутая идея! Там и Леве понравится», «Что за милая молодая мамочка», — прокомментировали пост подписчики.

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