Глазами мужа: Дарья Пынзарь покрасовалась на пляже в Аланье в нюдовом бикини

Ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь, живущая на две страны, в эти дни дразнит фотографиями с пляжей в Аланье.

Дарья Пынзарь обожает проводить время на морском берегу, а муж Сергей и сыновья Тема и Давид с удовольствием составляют ей компанию.

В микроблоге Дарья Пынзарь поделилась снимком, на котором запечатлена сидящей на полотенчике на пляже.

Облаченная в нюдовое бикини и красиво присев, Дарья Пынзарь похвасталась точеной фигуркой.

«Муж всегда красиво фотографирует. А еще вчера я так отчетливо поняла, что семья — это моя опора. Защемило спину, и не могла даже ходить. Мои мальчики меня поднимали, водили, кормили, возились со мной… Даже на фото на полотенце не я села, а меня посадили всем семейством. Спасибо, вселенная, за моих троих мужчин», — написала Дарья Пынзарь под фото.

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