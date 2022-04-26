Ивлеева отреагировала на новость о появлении девушки у Элджея

Настя Ивлеева и Элджей разошлись в июле прошлого года. После этого рэпера и ведущую видели не один раз вместе, кроме того, они частенько обмениваются милыми комментариями в социальных сетях.

Из-за этого некоторые поклонники даже решили, что парочка снова воссоединилась. И вот во время стрима Насти Ивлеевой с подписчиками один фолловер неожиданно спрашивает звезду, видела ли она новую девушку экс-мужа, и как она к этому относится.

Ведущая была весьма удивлена, но постаралась выглядеть спокойной.

«Никак, он свободный челик. А вообще нет, не видела!» — ответила Настя Ивлеева.

Знаменитость также призналась, что у нее на личном фронте глухо. И виноват в этом якобы ее доберман, который никого к ней не подпускает.

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