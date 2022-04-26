Как создать идеальную кухню на маленькой площади
Видео
10 вещей, которые надо срочно выкинуть из спальни
Видео

Молодой худрук театра Романа Виктюка покинул свой пост

Режиссер Денис Азаров сложил полномочия, не объясняя причин.

Молодой худрук театра Романа Виктюка покинул свой пост
Денис Азаров. Фото: teatrviktuka.ru/Полина Капица

26 апреля прошла новость о том, что 36-летний режиссер Денис Азаров ушел с поста художественного руководителя Театра Романа Виктюка.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе театра, это произошло еще 18 апреля. А через неделю режиссер объявил о своем решении актерской труппе.

Причины ухода худрука не сообщаются. Кто займет вакантное место, пока неизвестно. Директором театра остается Александр Смертин.

Напомним, Азаров был назначен художественным руководителем театра в 2020 году, после смерти его основателя Романа Виктюка. Так получилось, что он стал самым молодым человеком на подобной должности в России. За это время режиссер поставил в театре две большие премьеры — «Пир» и «Мертвые души».

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в нашем Telegram-канале.

Тэги

новости театрарежиссертеатр Романа Виктюкахудрук