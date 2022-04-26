Молодой худрук театра Романа Виктюка покинул свой пост

26 апреля прошла новость о том, что 36-летний режиссер Денис Азаров ушел с поста художественного руководителя Театра Романа Виктюка.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе театра, это произошло еще 18 апреля. А через неделю режиссер объявил о своем решении актерской труппе.

Причины ухода худрука не сообщаются. Кто займет вакантное место, пока неизвестно. Директором театра остается Александр Смертин.

Напомним, Азаров был назначен художественным руководителем театра в 2020 году, после смерти его основателя Романа Виктюка. Так получилось, что он стал самым молодым человеком на подобной должности в России. За это время режиссер поставил в театре две большие премьеры — «Пир» и «Мертвые души».

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