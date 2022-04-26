«Сегодня полтора годика»: жена Андрея Чуева из «Дома-2» показала его подросшего сына

Бывший участник «Дома-2» Андрей Чуев счастлив во втором браке с женой Викторией, которая младше него на восемнадцать лет.

Пара воспитывает единственного сына Александра, который очень похож на своего папу Андрея Чуева.

В апреле мальчику исполнилось полтора года. Эту дату жена Андрея Чуева Виктория отметила, показав в микроблоге фото сына.

«Сегодня малышу полтора годика! И вот уже половина годика до двух пройдена. Я поняла, что такое быть мамой, это дар от бога, дар вселенной — чувствовать, что это. Мой сынок — моя гордость и мое сердце. Я понимаю, что время так быстро летит, а потом задумаюсь: да нет, не быстро. Столько мы прошли вместе за эти полтора года», — написала Виктория в микроблоге.

Жена Андрея Чуева призналась, что у нее с мужем разногласия по поводу того, как воспитывать сына. И из-за этого у пары возникают конфликты.

«У нас с Андреем разные взгляды на воспитание и поэтому очень сложно нам. Я считаю, что с ребенком нужно разговаривать и нельзя бить! А он считает, что ударить ребенка по попе — это норма. И переубедить его невозможно! Как быть я не знаю», — поделилась жена Андрея Чуева.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.