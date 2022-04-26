Билли Айлиш оконфузилась на сцене музыкального фестиваля, споткнувшись о приборы

23 апреля с певицей Билли Айлиш случилась неприятность на музыкальном фестивале Coachella.

20-летняя звезда ярко исполнила песню Misery Business группы Paramore вместе с ее вокалисткой Хейли Уильямс. Но когда номер закончился, и свет на сцене погас, Билли споткнулась обо что-то и эпично упала лицом вперед.

Впрочем, Айлиш уже взрослая девочка — она не стала плакать и убегать за кулисы. Наоборот, повеселила толпу, задрав ноги и задорно прокомментировав свой конфуз. Певица картинно застонала, потом засмеялась и пошутила, что «съела» на полу нечто гадкое.

«Я в порядке. Просто было темно. Ой! Я споткнулась об эту чертову горящую штуку, — прокомментировала звезда. — Окей, давайте танцевать!»

Помощник помог Билли подняться, после чего артистка продолжила шоу.

Кто-то из зрителей успел снять этот курьезный момент на видео, и теперь запись гуляет по социальным сетям.

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