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«Как красиво!»: Киркоров подарил Юдашкину масонский медальон

Король российской эстрады навестил дома кутюрье.

«Как красиво!»: Киркоров подарил Юдашкину масонский медальон
Валентин Юдашкин и Марина Юдашкина. Фото: Global Look Press

Филипп Киркоров отметился в гостях у Валентина Юдашкина и его супруги Марины. Король российской поп-сцены пригласил именитого кутюрье на свой юбилейный концерт и вручил презенты.

В их числе оказалось весьма загадочное украшение.

«Дарю масонский медальон тебе и Марине на мой юбилей!» — заявил Филипп Киркоров.

Филипп Киркоров. Фото: соцсети

«Как красиво!» — восхитилась Юдашкина, принимая подарок.

Напомним, Киркорову исполнится 55 лет 30 апреля, в честь этого события артист устроит грандиозный тур по стране.

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