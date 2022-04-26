«Как красиво!»: Киркоров подарил Юдашкину масонский медальон

Филипп Киркоров отметился в гостях у Валентина Юдашкина и его супруги Марины. Король российской поп-сцены пригласил именитого кутюрье на свой юбилейный концерт и вручил презенты.

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В их числе оказалось весьма загадочное украшение.

«Дарю масонский медальон тебе и Марине на мой юбилей!» — заявил Филипп Киркоров.

«Как красиво!» — восхитилась Юдашкина, принимая подарок.

Напомним, Киркорову исполнится 55 лет 30 апреля, в честь этого события артист устроит грандиозный тур по стране.

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