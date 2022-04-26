Тренд на трикотаж: Арзамасова предстала в пуловере-лапше и меланжевых брюках на презентации

Елизавета Арзамасова недавно выпустила детскую книгу «Костик из Солнечного переулка». Актриса признается, что никогда не думала стать писателем, это произошло случайно.

Ей позвонили из издательства и предложили написать автобиографичную книгу, «папина дочка» в ответ рассмеялась и сказала, что только детские сказки сейчас способна писать. Ей ответили, что и сказки подойдут.

В итоге Арзамасова взяла и попробовала свои силы в писательстве. И, похоже, у нее неплохо получилось. Ведь ее сборник хорошо раскупается, а на встречи со знаменитостью приходят толпы людей.

На одну из таких презентаций Елизавета Арзамасова пришла в трикотажном комплекте оттенка кофе с молоком, выбрав трендовый джемпер-лапшу и меланжевые брюки. Трикотаж сейчас очень актуален, заявлял ранее стилист Александр Рогов.

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