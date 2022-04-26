«Мы сделали это»: Федук с полуторамесячной дочкой и женой покинул Россию

Рэпер Федук в компании жены Александры Новиковой (дочь ресторатора Аркадия Новикова) и полуторамесячной дочки Нины покинули Россию.

Семейство улетело в Италию, в местечко для миллионеров — на озеро Комо, где у знаменитого тестя рэпера есть собственное имение с роскошным домом.

«Мы сделали это. Первый полет Нины прошел успешно, хоть и не просто для ее родителей», — рассказала в личном блоге жена Федука.

Сколько времени они решили пожить в Европе, Александра не уточнила.

Напомним, Федук и Александра поженились в мае прошлого года после трех лет романа. Молодые родители не стали скрывать лица малышки, показав ее публике сразу же после рождения.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.