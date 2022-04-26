«Выстрел в ногу»: Лоза отреагировал на запрет Эстонии на въезд Киркорова и Гагариной

Певец Юрий Лоза прокомментировал новость о том, что власти Эстонии запретили въезд в свою страну Филиппу Киркорову и Полине Гагариной. Артист удивился — какой смысл заложила в это событие власть данной страны.

«Произведения Чайковского — бриллианты в короне мировой культуры, и когда их запрещают, бриллианты все равно остаются бриллиантами, независимо от того, вынули их или нет оттуда… Лишать себя произведений русской культуры — это выстрел себе в ногу», — прокомментировал Лоза в соцсетях.

Кстати, Филипп Киркоров уже тоже прокомментировал новость. Артист заявил, что не собирается никуда напрашиваться. Нет — значит нет.

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