«Почему-то мне стыдно»: Юлия Салибекова высмеяла мужа Тиграна из-за его возвращения на «Дом-2»

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова разместила в микроблоге снимок, на котором ее почти уже бывший муж Тигран запечатлен на Лобном месте реалити-шоу.

И нет. Это не архивное фото, а вполне аутентичное. Как рассказала Юлия Салибекова, снимок ей прислала бывшая участница «Дома-2» Оксана Стрункина.

«Пошел доказывать, как много работал, наверное. Или жаловаться, как я плохо с мамой его поступила, попросила помочь с детьми, а ведь не должна была. Почему-то мне стыдно, хотя «Дом-2» я люблю», — написала Юлия Салибекова.

Подписчики экс-участницы «Дома-2» заявили, что поражены поступком отца троих детей.

А кастинг-менеджер проекта Надежда Ермакова подтвердила, что Тигран Салибеков на проекте не в гостях, он стал участником.

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