Киркоров впервые прокомментировал запрет на въезд в Эстонию

Певцу нельзя появляться в этой стране в течение пяти лет.

На этой неделе эстонские власти запретили Филиппу Киркорову и Полине Гагариной въезжать в страну в течение пяти лет. Таким образом власти этой страны ввели так называемые санкции против нас.

Король эстрады сейчас занят подготовкой к концертам, приуроченным к своему 55-летнему юбилею, и не сразу увидел данную новость. Во вторник же артист прокомментировал.

«Обжаловать по Эстонии не буду. Я никогда не пою назло. Захотят, позовут — приеду, сам напрашиваться не буду. Жалко моих поклонников в Эстонии», — сказал исполнитель РИА Новости.

Кстати, Киркоров строит на территории своего особняка в Подмосковье собственный концертный зал, в котором споет для родных и близких в день рождения. Ожидается, что праздновать юбилей певец будет с размахом, как и всегда.

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