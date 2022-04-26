Джамшут из «Нашей Russia» стал бомжом

Актер спился и не общается с родственниками.

На канале НТВ в шоу «За гранью» показали, в каких условиях сейчас живет звезда популярного проекта ТНТ «Наша Russia», актер Валерий Магдьяш, сыгравший знаменитого рабочего Джамшута.

Как выяснилось, артист на пике своей популярности решил продать квартиру, чтобы вложить деньги в бизнес. Однако грабители выследили его, дали по голове арматурой и отобрали все деньги.

Травмы оказались настолько серьезными, что Валерий провел в коме четыре дня. К счастью, врачам удалось спасти жизнь актера, его выписали из больницы. Однако деньги ему уже никто не вернул.

Так и остался Магдьяш без крыши над головой. Морально, не пережив ситуацию, Валерий спился и стал бомжом.

«Когда я приехал в квартиру, то увидел там мусор, грязь, пустые бутылки и даже фекалии», — рассказал общественный деятель Валерий Файкин.

Он постарался перевести Магдьяша в приют для бездомных, чтобы хотя бы его кормили и присматривали.

Актер иногда дает небольшие концерты в Домах культуры Пятигорска. К сожалению, родственники перестали с ним общаться.

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