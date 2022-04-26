«История и символ страны»: Пригожин оценил поведение Пугачевой, которую называют «женой декабриста»

Как отметил продюсер, сам он сплетни и слухи собирать не хочет.

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что не хочет оценивать поступки певицы Аллы Пугачевой, которую некоторые поклонники в последнее время стали порой сравнивать и называть «женой декабриста».

«Я слухи и сплетни собирать точно не хочу. Забор себе в этом отношении поставил. Пугачева – это история, символ нашей страны. У каждого человека в силу определенных обстоятельств может быть свое мнение. Я не собираюсь комментировать и давать оценку, что она говорит и что делает». Иосиф Пригожин

Как отметил Иосиф Пригожин, он точно знает одну вещь. «Какие бы не были ее политические взгляды, это не может и не должно мешать мне лично ценить, что ею сделано в истории музыкального жанра», — заявил Иосиф Пригожин.

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