«На моих руках»: умерла мама экс-участника «Дома-2» Никиты Барышева

Бывший участник «Дома-2» Никита Барышев рассказал подписчикам микроблога о постигшей его трагедии. Не стало мамы Никиты Барышева, Юлии Николаевны.

Никита разместил в соцсети фото женщины и рассказал, что в последние минуты жизни мамы был рядом с ней.

«25.04.2022 ты умерла на моих руках. Мамуль, я тебя люблю! Ты всегда будешь со мной», — написал Никита Барышев.

Экс-участник проекта был очень близок с мамой, которая воспитывала его одна. С отцом Никиты она развелась до появления сына на свет.

Никита Барышев не скрывал, что его мама давно тяжело болела. Но в какой-то момент наступила ремиссия, Юлия Николаевна жила обычной жизнью и даже появлялась на телевидении. Она приходила на шоу «Бородина против Бузовой».

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