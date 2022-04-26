«Бьется головой о стену»: внук Пугачевой рассказал о сумасшедших американцах

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков в разных интервью говорил, что обожает Нью-Йорк. Однажды он там прожил четыре года, приезжая домой лишь на каникулы. Однако в последнее время, по его словам, город сильно изменился — в худшую сторону.

«Каждые 15 минут ты встречаешь какого-то сумасшедшего, он бьется головой о стену, резко снимает майку, швыряет ее, начинает орать и бежать в горизонт», — заявил Пресняков изданию «Москвич Mag».

Кроме того, музыканта возмутило то, что Нью-Йорк стал грязным городом.

«Когда я там учился, так не было. Сейчас ты не можешь пройти по переулку, потому что он весь в гигантских черных мусорных пакетах: их растаскал ветер, все валяется», — сетует артист.

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