Юлия Ковальчук в хитовых сапогах-трубах показала, как теперь выглядит без отечности

Певица призналась, что чувствует себя в последнее время гораздо лучше.

Юлия Ковальчук поведала поклонникам, что пересмотрела свой образ жизни и питание. И теперь не наблюдает в своей внешности отечности.

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Свою красоту артистка показала в Telegram, нарядившись в актуальный наряд, который наилучшим образом демонстрировал ее фигуру. Ковальчук примерила мини-платье с V-образным декольте, а стройность ног подчеркнула хитовыми сапогами-трубами пыльного цвета с узким мысом.

Ранее на такие модели советовал обратить внимание стилист Александр Рогов. В настоящий момент квадратные носы на обуви выходят из моды, в тренде заостренные и округлые. Кареобразные еще носят, но уже более деликатные, с закруглением.

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