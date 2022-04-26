Юлия Ковальчук в хитовых сапогах-трубах показала, как теперь выглядит без отечности

Юлия Ковальчук поведала поклонникам, что пересмотрела свой образ жизни и питание. И теперь не наблюдает в своей внешности отечности.
Свою красоту артистка показала в Telegram, нарядившись в актуальный наряд, который наилучшим образом демонстрировал ее фигуру. Ковальчук примерила мини-платье с V-образным декольте, а стройность ног подчеркнула хитовыми сапогами-трубами пыльного цвета с узким мысом.
Ранее на такие модели советовал обратить внимание стилист Александр Рогов. В настоящий момент квадратные носы на обуви выходят из моды, в тренде заостренные и округлые. Кареобразные еще носят, но уже более деликатные, с закруглением.
Смотрите также
Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.