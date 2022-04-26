«Они бы его, простите, повесили»: Прилепин рассказал о судьбе Макаревича, «если бы он попал к белым»

Как отметил писатель, музыкант и ему подобные к белой эмиграции отношения не имеют.

Писатель Захар Прилепин напомнил, что в свое время большевики выбили из Киева сначала Петлюру, а затем поляков. Ни у кого такой поворот событий никогда не вызывал непонятных вопросов, зачем это было сделано.

По его словам, власть большевиков Украине не нравилась, но нахождение в составе России Киева, Харькова и Одессы никогда не обсуждалось. При этом Прилепин сравнил сегодняшних отъехавших за рубеж звезд с белой эмиграцией, как некоторые их пытаются представить, сообщает «АиФ».

«В этом смысле Макаревич и компания никакого отношения к белой эмиграции не имеют. Если б он попался белым, которые, напомню, тоже брали Киев, гоняя Петлюру и всех этих дурноголовых гетманов, — они бы его, простите, повесили». Захар Прилепин

Напомним, что Андрей Макаревич уехал в Израиль, откуда шлет проклятья в адрес россиян. В родной стране он пока появляться не намерен.

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