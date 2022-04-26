Волочкова в белоснежном мини-платье с кружевом сразила поклонников

Анастасия Волочкова является известной балериной. Она часто оказывается в центре скандалов. Артистка признается, что у нее плохое отношение к Большому театру. Теперь она сама делает постановки.

Блондинке удалось стать богатой, поэтому она часто отдыхает на дорогостоящих курортах. Также танцовщица любит щеголять в коротких шортах, а на своей территории у дома порой звезда появляется без одежды, поэтому недавно соседи подали на нее в суд.

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Зачастую Анастасию критикуют за откровенные наряды. Сама балерина предпочитает не слушать хейтеров, а делать и носить то, что хочется. Недавно она даже смогла принять участие в модном показе.

Тогда танцовщица щегольнула в золотистом платье в пол с разрезом. А вот накануне Волочкова приготовилась к съемкам передачи «Пусть говорят». Дома она покрасовалась в белом мини-платье с кружевным верхом. Лук подчеркнул ее стройную фигуру, а нюдовые туфли сделали ноги визуально еще длиннее.

Поклонники были сражены. Многие отметили, что этот образ украсил балерину. Она получила сотни комплиментов. «Ну прямо королева», «Вот прекрасный образ», «Красивая Настя! Вот здесь очень нравится», «Элегантность», «Милашка такая», «Какая вы красивая», «Ну вот раньше так нельзя было! Очень женственно», «Скромность вам очень идет!» — прокомментировали пост подписчики.

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