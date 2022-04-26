Исполнилось 16 лет: как Камилу Валиеву поздравил с днем рождения Владимир Путин

26 апреля в Кремле проходит встреча президента России Владимира Путина с чемпионами спортивной Олимпиады в Пекине. Где были вручены государственные награды.

Глава государства лично поздравил юную фигуристку Камилу Валиеву с 16-летием.

«Вся страна, поклонники фигурного катания переживали и за Камилу. Она вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания — вывела спорт на высоту сложнейшего искусства. Давайте поздравим Камилу Валиеву с днем рождения, она отмечает его сегодня», — цитирует Владимира Путина официальный Telegram-канал «Комсомольской правды».

Спортсменка выступила тоже с короткой ответной речью. «Уважаемый Владимир Владимирович, мы очень рады, что вы нашли время для встречи с нами. Для меня большая честь в день своего 16-летия получать государственную награду от президента Российской Федерации. Спасибо вам большое, что вы любите спорт и поддерживаете спортсменов, для нас это очень важно», — поблагодарила Камила Валиева.

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