Камиль Ларин рассказал, сколько мог продержаться без алкоголя Михаил Ефремов

В новом интервью участник «Квартета И», актер Камиль Ларин рассказал о том, как бросил пить. 55-летний артист признался, что выпивал на мероприятиях довольно часто, но не так, как некоторые его коллеги. И привел в пример печально известного Михаила Ефремова.
Вот какой диалог однажды состоялся между актерами.
«Миш, а сколько ты можешь месяцев не пить?» — спросил Ларин.
«Месяцев?!» — изумился Ефремов.
«Окей. Недель?»
«Недель?!»
«Сколько ты дней подряд можешь не пить?»
«Пять дней».
«И как состояние?»
«Пруж-ж-жина…»
В шоу Юлии Барановской «Быть человеком» Ларин отметил, что если борющийся с пьянством мужчина каждый свой трезвый день проживает с болезненным преодолением желанием напиться, то в какой-то момент у него обязательно «рванет» и произойдет срыв. И Ефремов, по словам его коллеги, мог продержаться максимум пять дней.
Напомним, 58-летний Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии общего режима в Белгородской области после смертельного ДТП в Москве, случившегося 8 июня 2020 года. Экспертиза доказала, что заслуженный артист России устроил аварию в состоянии алкогольного опьянения.
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