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Камиль Ларин рассказал, сколько мог продержаться без алкоголя Михаил Ефремов

Печально известный актер сам признался коллеге, что неделя трезвости — невыполнимая задача для него.

Камиль Ларин рассказал, сколько мог продержаться без алкоголя Михаил Ефремов
Михаил Ефремов. Фото: Global Look Press

В новом интервью участник «Квартета И», актер Камиль Ларин рассказал о том, как бросил пить. 55-летний артист признался, что выпивал на мероприятиях довольно часто, но не так, как некоторые его коллеги. И привел в пример печально известного Михаила Ефремова.

Вот какой диалог однажды состоялся между актерами.

«Миш, а сколько ты можешь месяцев не пить?» — спросил Ларин.

«Месяцев?!» — изумился Ефремов.

«Окей. Недель?»

«Недель?!»

«Сколько ты дней подряд можешь не пить?»

«Пять дней».

«И как состояние?»

«Пруж-ж-жина…»

В шоу Юлии Барановской «Быть человеком» Ларин отметил, что если борющийся с пьянством мужчина каждый свой трезвый день проживает с болезненным преодолением желанием напиться, то в какой-то момент у него обязательно «рванет» и произойдет срыв. И Ефремов, по словам его коллеги, мог продержаться максимум пять дней.

Напомним, 58-летний Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии общего режима в Белгородской области после смертельного ДТП в Москве, случившегося 8 июня 2020 года. Экспертиза доказала, что заслуженный артист России устроил аварию в состоянии алкогольного опьянения.

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