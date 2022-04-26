«Два безумно талантливых парня»: Царикати заявил о жалости к Галкину и Урганту

По словам музыканта, сам бы он родину никогда не покинул.

Певец Феликс Царикати заявил, что ему откровенно жалко телеведущих Максима Галкина и Ивана Урганта. При этом он заметил, что сам бы Россию никогда не покинул.

По словам Царикати, в России Галкин и Ургант зарабатывали миллионы. Как он заметил, муж Аллы Пугачевой даст несколько концертов в Израиле и на этом дело закончится. Не верит он в успех в другой стране и Ивана Урганта, если тот, конечно, уедет.

«Мне больше всего за них обидно, потому что это два безумно талантливых парня. Мне очень нравилось, как Максим вел передачу с детьми «Лучше всех» — это что-то потрясающее. А Ваня Ургант в «Вечернем Урганте» какой искрометный! Какое у него чувство юмора! Мне их жалко — остальных не жалко вообще». Феликс Царикати

Напомним, что Иван Ургант вернулся к своим обязанностям на телевидении. А вот Максим Галкин до сих пор находится со своей семьей в Израиле, сообщает МК.ru.

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