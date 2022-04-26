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Теперь блондин! Шепелев показался на публике после посещения стилиста

Ведущий вполне доволен своим преображением.

Теперь блондин! Шепелев показался на публике после посещения стилиста
Дмитрий Шепелев с женой. Фото: соцсети

Дмитрий Шепелев посетил стилиста, после чего показал его труды, оставшись ими вполне довольным. Теперь знаменитость — блондин!

39-летний ведущий рассказал своим поклонникам в социальных сетях, что особых предпочтений не высказывал мастеру, а решил довериться его вкусу и опыту. И не прогадал!

Дмитрий Шепелев. Фото: соцсети

Ранее Дмитрий рассказывал фолловерам, что стал замечать свой возраст. К тому же ему начали присылать рекламные предложения о пересадке волос, что неизменно портит настроение и заставляет задуматься о внешности.

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