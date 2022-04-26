Максим Галкин построил замок в деревне Грязь втайне от Аллы Пугачевой

Подруга певицы Аллы Пугачевой, Алина Редель, сообщила, что телеведущий Максим Галкин строил замок в деревне Грязь втайне от своей жены. Он хотел сделать ей сюрприз.
По словам Редель, участок под строительство попался Галкину случайно. Он принимал решение о строительстве самостоятельно. Жене не сказал ни слова. Даже близкие не знали до поры до времени о планах шоумена.
«Макс случайно нашел участок и очень тихо начал его строить. Ни Алла не знала, ни я — никто. Он хотел сделать ей сюрприз».
Напомним, что семья Максима Галкина второй месяц находится в Израиле. При этом за замком шоумена присматривают его рабочие, сообщает 5-tv.ru.
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