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Максим Галкин построил замок в деревне Грязь втайне от Аллы Пугачевой

Подробности рассказала подруга Примадонны Алина Редель.

Максим Галкин построил замок в деревне Грязь втайне от Аллы Пугачевой
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Подруга певицы Аллы Пугачевой, Алина Редель, сообщила, что телеведущий Максим Галкин строил замок в деревне Грязь втайне от своей жены. Он хотел сделать ей сюрприз.

Алла Пугачева
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

По словам Редель, участок под строительство попался Галкину случайно. Он принимал решение о строительстве самостоятельно. Жене не сказал ни слова. Даже близкие не знали до поры до времени о планах шоумена.

«Макс случайно нашел участок и очень тихо начал его строить. Ни Алла не знала, ни я — никто. Он хотел сделать ей сюрприз».

Алина Редель

Напомним, что семья Максима Галкина второй месяц находится в Израиле. При этом за замком шоумена присматривают его рабочие, сообщает 5-tv.ru.

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