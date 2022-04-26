Сябитова рассказала, как в 90-е шантажировала «нового русского»

У ведущей популярного проекта «Давай поженимся!» Розы Сябитовой нелегкая судьба. Звезда была замужем два раза, но нигде не сложилось.

В первом браке у Сябитовой родились двое детей — сын Денис и дочь Ксения. Однако мужчина трагически скончался от проблем с сердцем, и ведущей пришлось одной поднимать маленьких детей.

«На дворе были 90-е, я работала на разных работах — мыла полы в метро, бебиситтером.. И на моем пути встретился «новый русский». Не знаю, чем я ему понравилась. Но он заинтересовался мной. Я понимала, что нужно ему, и я продавалась», — рассказала Роза в свой исповеди на платформе Premier.

Однако в какой-то момент мужчина решил с ней расстаться, и Сябитовой пришлось идти на шантаж!

«Я ему намекала, что если ты меня бросишь, то давай откупные сделаем. Я придумала план серьезного шантажа. В определенный момент вся аппаратура его бизнеса находилась в квартире, я ее вывезла и спрятала. История могла закончится для меня плачевно, но мы договорились, и я все ему отдала. Он дал расписку, что не отберет все, что подарил, и не будет преследовать», — призналась Роза.

При этом она подчеркнула, что в те времена ей было очень тяжело: нужно было кормить детей и как-то выживать.

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