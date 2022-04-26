«Хочешь моей крови?»: Джонни Депп вспомнил, как принес нож на встречу с Эмбер Херд

Давая показания в суде против Эмбер Херд, бывший муж актрисы — Джонни Депп — вспомнил напряженный момент 2016 года, когда она пригласила его встретиться уже после их скандального развода.

58-летний актер отметил, что в мае его супруга подала на развод и практически сразу подала в суд прошение о запрете для звезды «Пиратов Карибского моря» приближаться к ней якобы из-за домашнего насилия. При этом уже в июле она пригласила его встретиться в отеле в Сан-Франциско.

«Я был совершенно сбит с толку тем, что меня вызвали к ней в тот момент, поскольку все новости гудели о том, что я якобы делал с ней всякие ужасные вещи. Меня уговорили поехать туда, и я встретился с ней в надежде, что она откажется от своей лжи, которой мир уже насытился», — вспомнил Джонни.

Актер рассказал, что в тот момент он уже был доведен до крайности ложными обвинениями со стороны жены. И поэтому пошел на неожиданный шаг.

«Я не знаю, чего она добивалась, поэтому у меня в кармане был нож. Я просто вынул его и сказал: «Вот — режь меня, ведь это то, что ты хочешь сделать. В конце концов, ты забрала все. Хочешь моей крови? Возьми ее. Выпей моей крови», — цитирует Деппа издание People. «Она сказала: «Нет, нет», а потом я сказал: «Послушай, если ты не собираешься брать ее (кровь. — Прим. авт.), но хочешь ее, а я знаю, что хочешь, — это все, что у меня осталось, — то бери». Если она не собиралась этого делать, я бы сделал это сам, потому что это психологически, эмоционально я был в таком состоянии. Я был доведен до крайности, я был сломлен».

Напомним, Джонни Депп подал в суд на бывшую жену Эмбер Херд за клевету. Актер негодует оттого, что супруга рассказала прессе о семейном насилии с его стороны, что разрушило карьеру звезды. Он пытается доказать в суде, что никогда не бил женщин и его оклеветали.

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