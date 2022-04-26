«Какому количеству людей она подарила радость»: Макаревич встал на защиту Пугачевой

Как отметил музыкант, его оскорбления относятся только к хамам.

Певец Андрей Макаревич в интервью Ксении Собчак заявил, что оскорблял только тех россиян, кто ему откровенно хамит. Он знает, что многие пишут гадости в Сети звездам, которые покинули страну.

«Я достаточно хорошо знаю Чулпан Хаматову. Сто лет общаюсь с Аллой Борисовной. Что она сделала? Какому количеству людей она подарила радость и счастье своей работой». Андрей Макаревич

Как отметил Андрей Макаревич, Чулпан Хаматова — гениальная актриса. Она сделала за свою жизнь много добрых дел. Спасла многих детей. При этом Макаревич заметил, что он просто не удержался, когда нелестно высказывался о россиянах.

Напомним, что Андрей Макаревич регулярно в последнее время оскорбительно высказывался о россиянах. Доставалось от него и журналистам.

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