Поднесла холеную ручку к лицу и засмеялась! Пугачева в изящном платье с разрезом взгромоздилась на шпильки

Примадонна и после 70 позволяет себе носить туфельки на каблучке.

На фанатской страничке Аллы Пугачевой в соцсетях появился памятный видеоролик из родового гнезда певицы. В кадре Примадонна кружилась, словно балерина, устроив мини-дефиле в подмосковном замке в деревне Грязь. Оператором домашней съемки выступил шоумен Максим Галкин. Певица поднесла холеную ручку с идеальным маникюром и ухоженными пальчиками к лицу, кокетливо рассмеявшись, будто она совсем молоденькая девчушка. При этом выглядела артистка весьма обаятельно.

Примадонна щегольнула в замке в цветочном струящемся платье с разрезом, сделав акцент на тонкой талии и стройных ножках. И после 70 артистка позволяет себе покрасоваться на каблучках. Алла Пугачева отдала предпочтение лаковым туфелькам-лодочкам модного сливочного оттенка, взгромоздившись на шпильку.

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