На столе пресная кашица без красной икры! Лиза Галкина с утра пораньше послала сердечки фанатам мамы Аллы

Двойняшки Аллы Пугачевой в еде не прихотливы, однако и у них есть свои любимые блюда. Так, Лиза просто обожает гречневую кашу с красной икрой — это ее любимый деликатес. А вот Гарри с аппетитом может уплетать и копченую колбаску, и сосиски на завтрак. В личном микроблоге шоумен Максим Галкин делился с поклонниками забавными памятными кадрами, которые были сделаны еще в их с Аллой родовом гнезде. До того, как юморист увез семью в Израиль.

На фото Лиза Галкина посылала сердечки фанатам мамы Аллы, изображая из себя модного блогера. Дочка Примадонны с утра и пораньше размазывала пресную кашицу по тарелке, сидя на кухне. А вот красной икры доченьке Алла Борисовна почему-то не дала.

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