«НХЛ не прогибаются под политиканов»: Боня порадовалась встрече российских хоккеистов с Байденом

Три наши игрока побывали в Белом доме.

Модель Виктория Боня в «Телеграме» порадовалась, что сразу три российских хоккеиста побывали на днях в Белом доме на встрече с президентом США Джо Байденом.

Такой чести удостоились Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Андрей Василевский. В прошлом сезоне их команда «Тампа Бэй» выиграла Кубок Стэнли.

«Молодцы НХЛ. Не прогибаются под политиканов! С другой стороны, забавно видеть, как наши хоккеисты встречаются с Байденом. При том, что США громче всех требуют отстранения наших спортсменов от всех соревнований. Или это другое?» Виктория Боня

Напомним, что российских спортсменов отстранили от соревнований во многих видах спорта. Сроки возвращения на международную арену размыты.

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