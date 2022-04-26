«Растопила бы сердце Сулеймана»: Бергюзар Корель нарядила малютку-дочь в милое платьице из розового фатина

Бергюзар Корель — многодетная мама. Помимо сыновей — Али и Хана — у актрисы также есть малютка-дочка Лейла, которой нет еще и годика. Жена Халита Эргенча не так часто балует поклонников свежими снимками с подросшей наследницей. Однако на днях Бергюзар показала нежнейшее фото с дочуркой, повернув малышку спиной к камере, лица своих детей на снимках актриса пока не показывает.

Корель нарядила Лейлу в вязаный жакетик и розовое платьице из фатина с многослойной пышной юбочкой. На руках у звездной мамы кроха выглядела словно маленькая турецкая принцесса. Многие поклонники тут же подметили, что султан Сулейман, которого в сериале «Великолепный век» сыграл Халит Эргенч, из всех своих детей больше всех питал привязанность именно к дочери от Хюррем султан — Михримах. Возможно, и Халит, как и его персонаж, души не чает в Лейле.

«Растопила бы сердце Сулеймана», «Какая сладкая малышка», «Наряжают мама с папой, как принцессу», «Платьице такое воздушное, какая милота», «Волосики-то темненькие, как у Халита», «Эх! Жаль, что не дочка от Хюррем», — пишут фолловеры.

больше по теме Султан Сулейман в общественном транспорте: Халит Эргенч в Лондоне пересел на автобус Кадрами с турецким актером в личном микроблоге поделилась Бергюзар Корель.

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