Не побоялась щегольнуть коленками! Пугачева в мятых шортиках вышла на лужайку с Галкиным

Эксперт сайта Teleprogramma.pro Анжелика Гарсан не видит ничего предосудительного в том, что Примадонна позволяет себе носить мини.

Стилист-имиджмейкер Анжелика Гарсан оценила один из весенних аутфитов Примадонны. Жена шоумена Максима Галкина позировала на лужайке в обнимку с юмористом, демонстрируя нетривиальный лук. Алла Пугачева сочетала в одном образе крупную клетку и нестандартный ремень — и это, как говорит эксперт сайта Teleprogramma.pro, весьма удачный стилистический прием.

«Аксессуары здесь тоже к месту. Образ получился красивым и гармоничным. Это пример того, как нужно выглядеть, если собрался отдохнуть на выходных. Здорово!» — восхитилась певицей имиджмейкер.

«У Аллы Борисовны — именно для ее случая — актуальный и уместный образ. Что я подразумеваю под словами «ее случай»? Конечно, возраст. После 70 лет все выглядят по-разному. Пугачева же прекрасна! Ее фигура и вес позволяют носить шорты длиной выше колена и демонстрировать стройные ножки», — экспертно резюмировала Анжелика Гарсан.

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