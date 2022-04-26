«Алина всегда была центром внимания»: в вузе Загитовой высказались о ее возможном отчислении

В РАНХиГС прокомментировали слухи о возможном отчислении олимпийской чемпионки 2018 года корейского Пхенчхана по фигурному катанию Алины Загитовой из вуза. По словам руководителей, здесь ничего не знают о подобном.

«Алина всегда была центром внимания и остается им даже когда переходит со льда в аудиторию», — сообщил источник в вузе.

Ранее в некоторых СМИ прошла информация, что Алина Загитова может быть отчислена из Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, сообщает «Спорт-Экспресс».

Как отмечалось, Алину Загитову внесли в список студентов, чьи дела в ближайшее время якобы будут рассмотрены на заседании дисциплинарной комиссии. Она уже два года учится на направлении «Продюсирование и культурная политика». В будущем фигуристка хочет стать журналисткой.

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